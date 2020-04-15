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Т-90М «Прорыв» эксперты назвали самым защищенным российским танком

Российские эксперты назвали Т-90М «Прорыв» самым защищенным танком ВС РФ. При этом подобная характеристика не связана с бронированным покрытием боевой машины.

Эксперт в области военной техники Алексей Хлопотов считает, что в плане защищенности от огня противника Т-90М «Прорыв» имеет значительное преимущество перед другими российскими танками. Специалист обосновывает свою позицию наличием в боевой машине улучшенной системы управления огнем. Хотя она опережает по характеристикам Т-72, но уступает перспективным Т-14 «Армата».

Оснащение Т-90М «Прорыв» включает в себя приборы для обзора местности и раннего обнаружения противника, что позволяет занять выгодную позицию и обезвредить вражеские силы. По словам Хлопотова, в современных реалиях войны защищенными можно считать те единицы техники, которые способны выстрелить раньше противостоящей стороны. Известно, что первые экземпляры модернизированных Т-90М «Прорыв» поступили на вооружение ВС РФ еще в начале апреля и с тех пор зарекомендовали себя как эффективные танки.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:16

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