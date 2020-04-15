В России особое внимание уделили защите жильцов интернатов от коронавируса
В России начали уделять особе внимание защите постояльцев интернатов от коронавируса. Речь идет не только о детях, но и пенсионерах, которые проживают в пансионатах.
Несколько дней назад появилась информация о нескольких заражениях подопечных пансионата для пенсионеров в Вязьме. Подобные инциденты ранее фиксировались в Башкирии, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Глава фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина отметила, что жители пансионатов все время находятся на самоизоляции, но в силу обстоятельств им все же приходится контактировать с работниками.
В Минтруде сообщили, что с начала февраля начался активный мониторинг заболеваний ОРВИ, пневмонией и коронавирусом во всех социальных учреждениях. Также ведомство постоянно проверяет соблюдение нормативов по защите от распространения COVID-19.
Несколько дней назад появилась информация о нескольких заражениях подопечных пансионата для пенсионеров в Вязьме. Подобные инциденты ранее фиксировались в Башкирии, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Глава фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина отметила, что жители пансионатов все время находятся на самоизоляции, но в силу обстоятельств им все же приходится контактировать с работниками.
«Некоторые диспансеры вынуждены закрываться вместе с персоналом. Такое решение является правильным, так как пенсионеры входят в группу риска. Определить, что вирус попал в учреждение, практически невозможно в первые дни. Из-за этого важно, чтобы все сотрудники также находились в изоляции», - рассказала Олескина.
В Минтруде сообщили, что с начала февраля начался активный мониторинг заболеваний ОРВИ, пневмонией и коронавирусом во всех социальных учреждениях. Также ведомство постоянно проверяет соблюдение нормативов по защите от распространения COVID-19.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:09