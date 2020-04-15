Под Пензой многодетная дачница оказалась в ловушке из-за урагана и бездействия коммунальщиков





В связи с распространением коронавируса жительница Пензы с тремя детьми, которым от трех до десяти лет, решила самоизолироваться на даче. Дом оснащен системой теплых полов, здесь имеется восемь батарей, а вода поступает из скважины. Ее участок находится под управлением общества “Пчелка” в массиве Чемодановских дач, но земельный участок числится в Железнодорожном районе города. При этом обслуживанием электросети занимается Бессоновская РЭС. После урагана 11-12 апреля в доме женщины было отключено отопление и нарушена подача воды. В РЭС не имеют права зайти на эту территорию, но согласились починить поломку, если будет найдена причина.В подобной ситуации оказалась и жительница поселка ЗИФ, где около четырех суток отсутствовало электричество, а также не было отопления и воды.