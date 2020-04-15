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Советский самолет «Мечта» покорил сердца поляков

Советский самолет «Мечта» удивил поляков и покорил их сердца. На транспортнике Ан-225 в Варшаву привезли маски и другое медицинское оборудование из Китая для борьбы с распространением коронавируса.
Советский самолет «Мечта» покорил сердца поляков

Самолет лично встречал Матеуш Моравецкий, являющийся главой совета министров Польши. Также рядом с аэропортом собралось более тысяч поклонников авиации. Многие местные издания положительно оценили состояние советского самолета и его технические характеристики, актуальные не по своему возрасту.

Портал Wirtualna Polska выпустил собственный материал о самолете и командире экипажа Дмитрии Антонове. По его словам, борт является «безотказным», ввиду чего было решено применить его для транспортировки оборудования из Китая.

В Польше прилет «Мечты» вызвал политические споры. Глава Европейской народной партии Дональд Туск отметил, что Ан-225 имеет очень большие размеры и отсылает ко временам СССР. В будущем он призвал использовать для транспортировки исключительно самолеты польских авиалиний.

Издание Myśl Polska отметило, что для Польши поставки оборудования и масок из Китая являются жизненно важными. Из-за этого политикам не стоит критиковать использование того или иного самолета, так как подобные мелочи не имеют значения.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:16

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