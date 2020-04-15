Советский самолет «Мечта» покорил сердца поляков





Самолет лично встречал Матеуш Моравецкий, являющийся главой совета министров Польши. Также рядом с аэропортом собралось более тысяч поклонников авиации. Многие местные издания положительно оценили состояние советского самолета и его технические характеристики, актуальные не по своему возрасту.Портал Wirtualna Polska выпустил собственный материал о самолете и командире экипажа Дмитрии Антонове. По его словам, борт является «безотказным», ввиду чего было решено применить его для транспортировки оборудования из Китая.В Польше прилет «Мечты» вызвал политические споры. Глава Европейской народной партии Дональд Туск отметил, что Ан-225 имеет очень большие размеры и отсылает ко временам СССР. В будущем он призвал использовать для транспортировки исключительно самолеты польских авиалиний.Издание Myśl Polska отметило, что для Польши поставки оборудования и масок из Китая являются жизненно важными. Из-за этого политикам не стоит критиковать использование того или иного самолета, так как подобные мелочи не имеют значения.