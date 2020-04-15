Витас, Жасмин и другие звезды рассказали о первой встрече с Аллой Пугачевой

В первую встречу с Пугачевой у Елены Воробей случился “полуобморок”, поскольку она была заранее знакома с ее творчеством и считала певицу необыкновенной. Артистка отметила, что это состояние не проходило, поскольку она высоко ценила творчество коллеги и обоснованно робела. Когда Примадонна похвалила ее работу, то Воробей снова поверила в себя и навсегда запомнила слова. Витас познакомился с Аллой Пугачевой в 2000 году на съемках шоу “Рождественские встречи”. Артистка попросила его тянуть высокую ноту, а когда он сделал это, то она поставила его в пример Владимиру Преснякову. Коллега назвал певицу доброжелательной в общении и всегда “теплой” к собеседникам.Жасмин познакомилась с Примадонной, когда только начинала карьеру и была в положении. Певица погладила ее по животу “с материнской теплотой” и пожелала всего доброго. Уже в 2003 году она срежиссировала ее первый сольный концерт, а за время подготовки к шоу Жасмин сумела многому научиться. До сих пор Пугачева не признает ее псевдонима и называет исключительно Сарой.