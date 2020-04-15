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Дочь Орбакайте спела с матерью в честь дня рождения Аллы Пугачевой

Алла Пугачева отмечает свое 71-летие в домашней обстановке из-за режима самоизоляции. В честь дня рождения Примадонны, дочь Орбакайте Клавдия решила исполнить с матерью импровизированное поздравление.

Кристина Орбакайте долгое время сетует на то, что из-за карантинных мер не может посетить свою знаменитую родительницу. Это также вынудило певицу записать видеоролик из дома. К музыкальному поздравлению присоединилась 8-летняя Клавдия, а в качестве оператора выступил муж исполнительницы, бизнесмен Михаил Земцов. «Бабушка моя, любимая Алла, скорей обнять желаем», - пропела Орбакайте в дуэте.

Стоит отметить, что в данный момент Алла Пугачева находится вместе с шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой в подмосковной деревне Грязь. Поздравить Примадонну не забыли бывший зять Владимир Пресняков, а также давний друг семьи Игорь Николаев, которые выставили трогательные посты в соцсети Instagram. Сама певица поблагодарила близких за теплые слова и выразила желание поскорее увидеться с дочерью.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:54

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