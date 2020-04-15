Дочь Орбакайте спела с матерью в честь дня рождения Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте долгое время сетует на то, что из-за карантинных мер не может посетить свою знаменитую родительницу. Это также вынудило певицу записать видеоролик из дома. К музыкальному поздравлению присоединилась 8-летняя Клавдия, а в качестве оператора выступил муж исполнительницы, бизнесмен Михаил Земцов., - пропела Орбакайте в дуэте.Стоит отметить, что в данный момент Алла Пугачева находится вместе с шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой в подмосковной деревне Грязь. Поздравить Примадонну не забыли бывший зять Владимир Пресняков, а также давний друг семьи Игорь Николаев, которые выставили трогательные посты в соцсети Instagram. Сама певица поблагодарила близких за теплые слова и выразила желание поскорее увидеться с дочерью.