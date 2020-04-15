"Много философии в эти дни": Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор опубликовал фото со свечками

В подписи к новой публикации супруг знаменитости решил поразмышлять на тему философии, отметив, что в связи с последними событиями многие люди «открываются по-настоящему», но с хорошей стороны. Как отметил Евгений Гор, ему в этом плане везет, поскольку с некоторыми личностями он становится гораздо ближе. Также муж Надежды Бабкиной написал, что его друзья являются бесконечной энергией счастья. Затем артист признался им в любви и сообщил, что в этот трудный период они несут тяжкое бремя саморазвития.В комментариях поклонники написали, что певец напугал их снимком со свечками, в связи с тем, что сейчас его избранница находится в больнице. Согласно одним данным, у исполнительницы обнаружили коронавирус, однако пока что эта информация остается неподтвержденной.