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«Разошлись мы не очень мирно»: Ирина Маирко рассказала о разводе с Виталием Гогунским из «Универа»

Ирина Маирко в откровенном интервью рассказала журналистам о причинах развода с Виталием Гогунским. По ее словам, звезда сериала «Универ» не мог понять, что для него важнее – свобода или семья.
«Разошлись мы не очень мирно»: Ирина Маирко рассказала о разводе с Виталием Гогунским из «Универа»

Как сказала модель, бывший муж никогда в нее не верил и утверждал, что она сможет быть только дизайнером одежды. При этом сама Ирина Маирко понимала, что способна на большее, поэтому решила стать продюсером для дочери Миланы. За 10 лет отцовства семья видела актера раз в месяц, поскольку он никогда не мог выбрать между родными и своей свободой.

Как сказала экс-избранница Гогунского, расстались они весьма конфликтно, из-за чего родитель не поздравил наследницу с днем рождения, Новым годом, и даже не пришел на ее первый концерт. Примечательно, что свадьба звезд состоялась, когда девочке было уже 6 лет, но она просила мать не выходить замуж за актера. Затем отношения в семье начали налаживаться, только это длилось недолго. После бракосочетания у Кузи из сериала «Универ» началась творческая депрессия, затянувшаяся на год. Все этого время любимец многих телезрителей играл в приставку.

Маирко решила подать на развод с мужем после того, как они занимались новогодним шоу, где дочь вместе с отцом должны были стать главными героями. Гогунский отвечал за сценарий, но за 2 месяца до начала проекта результатов работы не было. Модель поняла, что может пострадать имя ребенка и не стала больше терпеть прихоти любимого мужчины. В мае 2018 года пара рассталась. Звездная родительница занялась продюсированием наследницы, стала развивать ее бренд и открыла интернет-магазин.

Тем не менее Маирко дала актеру второй шанс в 2019 году. Когда они вместе жили на даче, артист снова проводил все время за приставкой. Манекенщица поняла, что он не изменится, и приняла решение посвятить свою жизнь дочери. По ее мнению, Гогунскому не нужна была семья и возвращался артист к своим близким лишь в период жизненных трудностей.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:41

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