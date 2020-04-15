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Эксперты рассказали о последствиях неисправности системы помощи водителю

Эксперты страховой компании Thatcham рассказали о последствиях неисправностей в системах помощи водителю. По словам специалистов, многие владельцы транспортных средств не обращают внимания на такие проблемы.
Эксперты рассказали о последствиях неисправности системы помощи водителю

«Системы, включающие в себя экстренное торможение и множество других функций, позволяют водителям не переживать по поводу того, что автомобиль окажется в критической ситуации. Из-за этого владелец транспортного средства даже не задумывается о возможных внештатных инцидентах. Проблемы могут начаться при поломке простого сигнализатора. Если он работает некорректно, водитель не узнает о неполадках и будет спокойно дальше ехать», - рассказали эксперты.


Глава Thatcham Ричард Биллиальд отметил, что производители должны обеспечивать системы помощи водителю дополнительными сигнализаторами. Специально для этого были введены стандартизированные сигнальные лампы. Особенно такие меры важны для систем ADAS старого образца.

По словам специалистов, от работоспособности систем зависит безопасность водителя. Из-за этого производители ADAS должны с особым вниманием относиться к выпуску устройств и предупреждать людей, что им нельзя доверять со 100-процентной вероятностью.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:54

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