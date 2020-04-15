Игорь Николаев признался в любви отмечающей 71-летие Алле Пугачевой
Игорь Николаев признался в любви Алле Пугачевой в честь ее дня рождения. Народный артист поздравил Примадонну с 71-летием на своей странице в Instagram.
В связи с пандемией коронавируса многие звезды отечественной сцены приняли решение самоизолироваться. Поклонники Аллы Пугачевой уверены, что она отпразднует собственное 71-летие в домашней обстановке, но это не мешает получать поздравления. Игорь Николаев оказался в числе первых среди коллег Примадонны, которые отправили свои поздравления через социальные сети. Певец публично поздравил знаменитость с днем рождения, а также отметил, что ее продолжают любить поклонники и вся его семья.
Свои пожелания Пугачевой высказали Владимир Винокур, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и другие музыканты. К ним в соцсетях присоединились пользователи.
В связи с пандемией коронавируса многие звезды отечественной сцены приняли решение самоизолироваться. Поклонники Аллы Пугачевой уверены, что она отпразднует собственное 71-летие в домашней обстановке, но это не мешает получать поздравления. Игорь Николаев оказался в числе первых среди коллег Примадонны, которые отправили свои поздравления через социальные сети. Певец публично поздравил знаменитость с днем рождения, а также отметил, что ее продолжают любить поклонники и вся его семья.
Свои пожелания Пугачевой высказали Владимир Винокур, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и другие музыканты. К ним в соцсетях присоединились пользователи.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:30