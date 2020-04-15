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Американские эксперты рассказали о преимуществах LADA 4x4

Иностранные издания редко обращают внимание на внедорожники российского производства за исключением LADA 4x4. Американские эксперты из веб-портала портала New Atlas рассказали о преимуществах «Нивы».

Не только на Западе, но и в России многие автолюбители отдают предпочтение кроссоверам из Великобритании, США или Японии, а не отечественной продукции. Журналисты из New Atlas решили изменить текущую ситуацию, посвятив обзор классическому LADA 4x4, который показался иностранным экспертам интересной моделью. Для них стало большой неожиданностью наличие в каталоге АвтоВАЗа автодомов для путешественников на базе «Нивы», которые пользуются большой популярностью.

Специалисты позитивно оценили наличие кровати, компактной кухни, холодильника, водонагревателя, туалета и душа. Утверждаются, что для внедорожника нет преград в виде горной местности или низких температур, а вне городских дорог автомобиль находится в «своей стихии». Комфортная езда обеспечивается скромной силовой установкой мощностью в 82 л. с. и объемом бака на 1,7 л. Она дополняется усиленными пружинами и амортизаторами, а также дифференциалами и мощным задним мостом.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:36

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