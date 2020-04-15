Американские ученые нашли способ прослушать ритм работы сердца пациента удаленно





Медикам стали доступны цифровые стетоскопы, которые позволяют измерить частоту сердечного ритма, а также записать звуки с последующим сохранением посредством специального приложения. Проводить такие манипуляции пациенты могут самостоятельно, а новая разработка позволяет отправлять результаты лечащему врачу удаленно. Эти аппараты способны измерить температуру поверхности тела без непосредственного контакта.Имеющийся на рынке EKO Core представляется возможным задействовать в качестве стетоскопа. В современной медицинской аппаратуре применяется также технологии на основе ИИ. Разработанный командой ученых из США и Австралии аппарат в состоянии обеспечивать анализ звуков сердца и легких, а на основе полученных данных составлять уникальную подпись. Данные привязываются к географическому положению с учетом условий окружающей среды в режиме реального времени.Новой разработкой сотрудников Университета Иллинойса стала “электронная татуировка”, которая выступает еще одним вариантом цифрового стетоскопа. Аппарат помогает обнаружить различимые шумы, которые могут производиться в результате работы сердца, мышц и ЖКТ. При отклоняющихся от нормы показателях она своевременно сигнализирует о проблеме.