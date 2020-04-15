В Петербурге госпитализировали женщину, "учившуюся летать"

«У пострадавшей были выявлены многочисленные травмы, среди которых перелом четырех ребер, ушибы и сотрясение мозга. Она заявила, что «училась летать», ввиду чего упала на землю. Сейчас ей оказывается медицинская помощь, после чего продолжится разбирательство по факту инцидента», - сообщили источники в полиции.





Инцидент произошел в одном из домов Московского района Северной столицы. В правоохранительные органы обратились соседи жертвы, которые заметили повреждения у нее на теле. Пострадавшая ходила по подъезду и просила воды. В итоге было принято решение вызвать скорую и полицию. Медикам пришлось доставить ее в больницу, так как женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Более детально о происшествии пострадавшая рассказывать отказалась.По предварительным данным, пострадавшая состоит на учете в ПНД из-за психических проблем. Обстоятельства происшествия уточняют правоохранители.