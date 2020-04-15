В Bentley раскрыли подробности об обновленном седане Flying Spur





Представители концерна Bentley сообщают, что рестайлинговую версию Flying Spur будет производить предприятие в британском городе Крю. Переосмысленная линейка получит 6-литровый турбодвигатель мощностью 635 л. с. в паре с 8-ступенчатой роботизированной КПП и системой полного привода. Столь внушительные характеристики позволяют автомобилю разгонятся до первой сотни километров за 3,8 секунды, а максимальная скорость модели составляет около 333 км/ч.Что касается внутреннего оснащения, то в салоне можно найти качественную кожаную отделку, сиденья с широким диапазоном настроек и функцией массажа и другие опции для комфортной эксплуатации машины. Это включает в себя систему предотвращения столкновений и продвинутый информационно-развлекательный центр с тремя дисплеями. Стоимость транспортного средства пока не озвучили, но его официальная презентация должна состоятся в начале 2021 года.