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В Bentley раскрыли подробности об обновленном седане Flying Spur

Bentley Flying Spur на данный момент считается самым мощным автомобилем британского бренда. В компании недавно раскрыли подробности об обновленном седане.

Представители концерна Bentley сообщают, что рестайлинговую версию Flying Spur будет производить предприятие в британском городе Крю. Переосмысленная линейка получит 6-литровый турбодвигатель мощностью 635 л. с. в паре с 8-ступенчатой роботизированной КПП и системой полного привода. Столь внушительные характеристики позволяют автомобилю разгонятся до первой сотни километров за 3,8 секунды, а максимальная скорость модели составляет около 333 км/ч.

Что касается внутреннего оснащения, то в салоне можно найти качественную кожаную отделку, сиденья с широким диапазоном настроек и функцией массажа и другие опции для комфортной эксплуатации машины. Это включает в себя систему предотвращения столкновений и продвинутый информационно-развлекательный центр с тремя дисплеями. Стоимость транспортного средства пока не озвучили, но его официальная презентация должна состоятся в начале 2021 года.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:25

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