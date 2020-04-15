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Юлия Михалкова в канун Чистого четверга поделилась с поклонниками «банным» фото

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» в канун Чистого четверга поделилась с поклонниками «банным» фото. На нем Юлия Михалкова позирует в купальнике, сверху на который наброшено полотенце.
Юлия Михалкова в канун Чистого четверга поделилась с поклонниками «банным» фото

В подписи к фото Михалкова порассуждала о том, как карантин повлиял жизнь в целом, и на пасхальные традиции в частности. Так телеведущая призналась, что в канун христианского праздника она и ее близкие привыкли ходить в баню, таким образом следуя ритуалу «очищения» в Чистый четверг, а теперь весь месяц проходит в режиме «чистки». Апрель для экс-участницы «Уральских пельменей» обернулся постоянной уборкой: ежедневно квартира убирается «до блеска», а присутствующие в ней вещи подлежат сортировке. То, что считается ненужным, отправляется за дверь, а необходимое в быту – на полки.

При этом Юлия Михалкова отметила, что ее жилье за время карантина стало чистым и «совершенным», как музейный зал Третьяковской галереи. В этом актриса видит исключительно преимущества, так как очищение жилплощади является, в ее понимании, первым шагом к более «светлой жизни».

Пост Михалковой, однако, вызвал не такой активный отклик публики, как ее «банное» фото. Именно в адрес того, как знаменитость выглядит в купальнике, было написано наибольшее количество комментариев. Пользователи Instagram похвалили телезвезду за снимок без макияжа, отметив, что ее натуральная красота достойна того, чтобы ее не скрывать.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:04

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