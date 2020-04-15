Алексей Ягудин: «У Евгении Медведевой и Алины Загитовой нормальные отношения»
Фигурист Алексей Ягудин прокомментировал слухи, которые часто появляются вокруг вражды Евгении Медведевой и ее коллеги Алины Загитовой. Он уверяет, что у спортсменок нормальные отношения, но им, как сильным личностям, трудно находиться в одном пространстве.
Чемпион американского Солт-Лейк-Сити признался, что он понимает поступок Евгении Медведевой, которая пару лет назад уехала к Брайану Орсеру, чтобы тренироваться в Канаде. Алексей Ягудин подчеркнул, что двум личностям с сильным характером сложно быть у одного наставника. Тренером спортсменок была Этери Тутберидзе, которая не ожидала того, что Евгения Медведева примет решение о переезде в Северную Америку.
Алексей Ягудин признался, что может сравнить отношения фигуристок с тем, как он относится к Евгению Плющенко. Спортсмен не общается с олимпийским чемпионом, но при этом они друг к другу относятся с уважением. Ягудин считает, что супруг Рудковской - «гениальный спортсмен». При этом, как человека он его не знает. В юности Ягудин и Плющенко жили в одном номере гостиницы, но их общение ограничивалось только приветственными фразами утром и вечером.
Ранее Алина Загитова рассказала, что она стремилась получить олимпийскую медаль, чтобы иметь возможность перевезти свою семью в столицу. Ради этой цели спортсменка с утра до вечера была на тренировках, пропускала школьные занятия и не общалась со сверстниками.
Чемпион американского Солт-Лейк-Сити признался, что он понимает поступок Евгении Медведевой, которая пару лет назад уехала к Брайану Орсеру, чтобы тренироваться в Канаде. Алексей Ягудин подчеркнул, что двум личностям с сильным характером сложно быть у одного наставника. Тренером спортсменок была Этери Тутберидзе, которая не ожидала того, что Евгения Медведева примет решение о переезде в Северную Америку.
Алексей Ягудин признался, что может сравнить отношения фигуристок с тем, как он относится к Евгению Плющенко. Спортсмен не общается с олимпийским чемпионом, но при этом они друг к другу относятся с уважением. Ягудин считает, что супруг Рудковской - «гениальный спортсмен». При этом, как человека он его не знает. В юности Ягудин и Плющенко жили в одном номере гостиницы, но их общение ограничивалось только приветственными фразами утром и вечером.
Ранее Алина Загитова рассказала, что она стремилась получить олимпийскую медаль, чтобы иметь возможность перевезти свою семью в столицу. Ради этой цели спортсменка с утра до вечера была на тренировках, пропускала школьные занятия и не общалась со сверстниками.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:11