Новый кроссовер FAW T77 вскоре представят на рынке России





Падение объемов продаж из-за пандемии коронавируса вынуждает руководство FAW искать новые способы, которые позволят увеличить интерес к продукции. Выдача российским дилерам нового SUV T77 может стать спасительным решением для китайского бренда, ведь автомобиль предоставляет отсрочку на плановое ТО. Таким образом компания поддерживает покупателей, которые не могут своевременно пройти техосмотр ввиду прекращения работы автосалонов с 30 марта по 1 мая.Как сообщает представитель корпорации в РФ Сергей Ивановский, руководство решило увеличить период реализации моделей для того, чтобы провести регулярное обслуживание на тысячу км. FAW также запустила услугу удаленной продажи автомобилей, которые можно забронировать на официальном сайте производителя. Консультацией будет заниматься команда менеджеров, которая предложит наиболее выгодные условия.