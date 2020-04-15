В России количество бессимптомных носителей коронавируса составляет 30%





Анна Попова сообщила, что чем большее количество людей проходит тестирование на наличие COVID-19, тем больше выявляются инфицированные без признаков заболевания. В начале марта число таких больных составляло 10%, а в данное время - 30%. У пациентов, не ощущающих в первые дни никаких симптомов или имеющих небольшой кашель, заболевание может развиваться очень стремительно.Некоторые из больных сразу нуждаются в госпитализации, и даже в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких. Президент России Владимир Путин ранее сообщал об ухудшении в последнее время ситуации с распространением коронавируса, в связи с чем призвал предпринять максимально возможные профилактические меры на местах. Глава государства назвал ближайшие несколько недель решающими для дальнейшего положения дел.По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, страна сможет пережить быстрее пик пандемии в том случае, когда получится, соблюдая социальную дистанцию, остановить передачу коронавируса между людьми. Для этого все россияне должны соблюдать профилактические меры, а также при наличии симптомов респираторных инфекций надевать маски, придерживаться гигиенических правил и самоизолироваться, в том числе и от членов семьи.