«На вас подписаны и дети тоже»: Стаса Костюшкина раскритиковали за откровенный снимок в ванной





Артист регулярно поддерживает отличную форму. До карантина он ходил в тренажерный зал, а теперь занимается упражнениями на турнике, который нашел во дворе. На днях Стас Костюшкин решил показать фолловерам не процесс тренировок, а процесс расслабления. Для этого экс-солист группы «Чай вдвоём» разместил в своем блоге провокационный снимок, сфотографировав себя через зеркало в ванной. Таким образом поклонники в очередной раз увидели накачанный торс знаменитости. Многих впечатлило тело и мускулатура кумира. Тем не менее нашлись и недоброжелатели, резко высказавшиеся об излишней откровенности представителя шоу-бизнеса.В комментариях фолловеры призвали исполнителя выбирать для кадров более приличные позы. Другие интернет-пользователи саркастично отметили, что Костюшкину следует «застегнуть рубашку на верхнюю пуговицу и, как на паспорт, руки по швам». Недавно певец принял участие в передаче «Маска» на НТВ, где ему пришлось измениться до неузнаваемости. Артист 2 раза выступил в костюме большого мороженого перед тем, как его разоблачили члены жюри.