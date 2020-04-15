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Медики рассказали, как защитить легкие от загрязненного городского воздуха

Медики назвали способы защиты легких от загрязненного городского воздуха. Существенно снизить риски поможет правильное питание и особенности дыхания.

Специалисты рекомендуют дышать носом, чтобы защитить организм от попадания вредных веществ. Это правило остается эффективным благодаря наличию волосков в ноздрях, на которых скапливается грязь. Таким образом задерживается около 40% частиц, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. При необходимости передвигаться по загазованному пространству следует замедлить шаг. Во время быстрого перемещения человек дышит ртом, что лишает его естественной защиты. Увеличение объема вдыхаемого воздуха тоже несет свои риски. От смога может защитить маска или респиратор, который предохраняет от вирусов.

Чтобы увеличить способность организма выводить токсины и грязь, следует чаще есть блюда, содержащие вареные овощи. Пить рекомендуется чай, морс, компот и узвар, которые богаты электролитами и полезными микроэлементами. Можно употреблять сорбенты, которые продаются в виде черного и белого угля.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:55

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