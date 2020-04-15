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Google разрабатывает собственный процессор для Pixel и Chromebook

Компания Google начала разработку собственного процессора для смартфона Pixel и ноутбука Chromebook. Если проект будет реализован, то поисковый гигант сможет отказаться от продукции Qualcomm.
Google разрабатывает собственный процессор для Pixel и Chromebook

Чип получил рабочее название Whitechapel. По данным инсайдеров в Google, он разрабатывался совместно с компанией Samsung. Не исключено, что корейский производитель также в будущем откажется от услуг Qualcomm и будет использовать собственные процессоры. В основу нового чипа положена 5-нанометровая архитектура. Также он включает в себя оптимизацию машинного обучения Google.

Главной целью нового чипа будет ускорение обработки данных голосового помощника Google Assistant. Представители компании ранее сообщали, что собираются автоматизировать большую часть и постепенно приучать пользователей к использованию голосового ввода. Первым прибором, адаптированным под соответствующие возможности, стал Pixel.

По данным инсайдеров, над чипом работают многие опытные специалисты, среди которых бывшие сотрудники Apple и Intel. Информация о том, когда процессор от Google будет презентован, пока отсутствует.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:00

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