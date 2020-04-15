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Toyota готовит к выпуску бюджетные седан и хэтчбек Vios

В Сети появились первые фотографии и характеристики обновленного Toyota Vios. Компания готовит к выпуску седан и хэтчбек, которые станут бюджетными аналогами Yaris.

Инсайдеры из веб-портала Autohome предоставили пользователям Сети первые снимки Toyota Vios, который получил новый дизайн кузова и переосмысленную линейку двигателей. Рестайлинговый автомобиль отличился стильными бамперами, улучшенной головной оптикой в виде светодиодных полос, а также имеет удлиненную версию B-платформы, которая досталась от более дорогостоящего хэтчбека Yaris L. Новая архитектура позволила увеличить габариты модели на 15 мм, в то время как колесная база осталась прежней - 2550.

Под капотом машины покупатель может обнаружить 1,5-литровый атмосферный агрегат мощностью 112 (на седане) или 110 л.с. (на хэтчбеке). Моторная гамма дополняется 5-ступенчатой механической КПП или вариатором. Эксперты не исключают, что производитель может вскоре представить кроссовер-версию в эксклюзивном сегменте китайского рынка. Покупка обновленного Vios обойдется в 807 или 788 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:49

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