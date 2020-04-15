Николай Басков присоединился к челленджу в поддержку Надежды Бабкиной

Не так давно Надежду Бабкину госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. Народную артистку ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ, чтобы помочь организму 70-летней певицы побороть атакующую его болезнь. Эти меры дали свой результат и уже сегодня знаменитость находится в сознании и дышит самостоятельно, а ее здоровье пошло на поправку.Все это время поклонники и коллеги Надежды Бабкиной очень переживали за нее и пытались поддержать артистку и ее близких как могли. Для этого, в частности, был запущен соответствующий челлендж. В рамках онлайн-мероприятия знаменитые исполнители и просто фанаты творчества певицы пели ее песни, записывая это на видео и публикуя в Сети.Недавно к их числу присоединился Николай Басков. Для поддержания «боевого духа» Бабкиной артист решил спеть один из хитов ее альбома 1995 года. Песня «Казачка Надя» в исполнении звезды эстрады получилась не менее эффектной, чем в оригинале, к тому же между куплетами певец не уставал желать основательнице ансамбля «Русская песня» скорейшего выздоровления. Это все сделало ролик по-настоящему «сильным» и «трогательным», как отметили поклонники Баскова, которые также присоединились к пожеланиям здоровья и долголетия в адрес народной артистки.