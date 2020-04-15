АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.12 USD 73.32
Курс валют на 15.04.2020

Николай Басков присоединился к челленджу в поддержку Надежды Бабкиной

Николай Басков, как и многие его коллеги по сцене, решил присоединится к челленджу в поддержку Надежды Бабкиной. Для поддержания «боевого духа» певицы, артист записал свой вариант песни «Казачка Надя».
Николай Басков присоединился к челленджу в поддержку Надежды Бабкиной

Не так давно Надежду Бабкину госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. Народную артистку ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ, чтобы помочь организму 70-летней певицы побороть атакующую его болезнь. Эти меры дали свой результат и уже сегодня знаменитость находится в сознании и дышит самостоятельно, а ее здоровье пошло на поправку.

Все это время поклонники и коллеги Надежды Бабкиной очень переживали за нее и пытались поддержать артистку и ее близких как могли. Для этого, в частности, был запущен соответствующий челлендж. В рамках онлайн-мероприятия знаменитые исполнители и просто фанаты творчества певицы пели ее песни, записывая это на видео и публикуя в Сети.

Недавно к их числу присоединился Николай Басков. Для поддержания «боевого духа» Бабкиной артист решил спеть один из хитов ее альбома 1995 года. Песня «Казачка Надя» в исполнении звезды эстрады получилась не менее эффектной, чем в оригинале, к тому же между куплетами певец не уставал желать основательнице ансамбля «Русская песня» скорейшего выздоровления. Это все сделало ролик по-настоящему «сильным» и «трогательным», как отметили поклонники Баскова, которые также присоединились к пожеланиям здоровья и долголетия в адрес народной артистки.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из Канады заявили об эффективности препарата от лихорадки Эбола в борьбе с…
«На вас подписаны и дети тоже»: Стаса Костюшкина раскритиковали за откровенный снимок в…
Россияне на самоизоляции занялись…
Николай Басков присоединился к челленджу в поддержку Надежды…
В Китае официально презентовали OnePlus 8 и 8…
«Куда катится мир?»: Иосиф Пригожин ответил на критику хейтеров из-за размещения результатов теста на…
В Петербурге госпитализировали женщину, "учившуюся…
В Екатеринбурге должник заплатил алименты сыну-инвалиду после ареста…
"Выходи на бой": Тарзан рассказал о готовности "бороться" с…
Врач Игорь Федоров рассказал об опасности самодельного…
Новую девушку Миши Марвина подозревают в…
На Украине допустили возможность ракетного удара по…
Экс-муж Пелагеи Иван Телегин соблюдает карантин с Марией…
Испытавшая на себе вакцину от коронавируса американка поделилась впечатлениями от экспериментального…
«Спасибо тебе за все»: Владимир Пресняков поздравил бывшую тещу Аллу Пугачеву с днем…
Ученые обнаружили в коре сосны целебное…
Николай Цискаридзе рассказал, что общего между русским балетом и…
Стали доступны плановые обновления для Windows 10 от…
Пресняков-старший о скрытых талантах Пугачевой: «У Аллы есть что-то от…
Трамп обвинил ВОЗ в сокрытии информации о коронавирусе и приостановил финансирование…
Марина Зудина: «Дочь Мария продлила жизнь Олегу…
Врачи рассказали, что может вызвать вторую волну заражения коронавирусом в…
Валерия в третий раз сдала тест на COVID-19 из-за еженедельных съемок в шоу…
Американский врач Марлен Каплан заявил, что одноразовые маски не защищают от…
Юлия Ковальчук на карантине начала «угрожать» супругу физической…
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от…
Отец Лены Зосимовой: «Я переборщил, когда ее…
В Роспотребнадзоре объяснили, почему гаджеты опасны для детей на…
Просмотреть все новости