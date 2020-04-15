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Компания Infiniti повысила цены на свои модели в России

В последнее время большинство автомобильных моделей в России дорожают из-за ослабления рубля и повышения ставок утильсбора. Компания Infiniti не стала исключением из этого правила и повысила цены на свои линейки.

Российские аналитики сообщают, что перемены в прайс-листе бренда Infiniti не коснулись лишь спорт-купе Q60. Все остальные представители японской серии увеличились в цене от 20 до 115 тысяч рублей. Меньше всего подорожание отразилось на седане G60, за комплектации которого придется доплатить от 20 до 70 тысяч рублей. Стоимость популярных QX50 и QX60 повысилась на 60-80 тысяч рублей в зависимости от эксклюзивности сборки.

Более значительные изменения можно отметить в линейке внедорожника QX80, который продается за 5,4 млн рублей. Стоит отметить, что предыдущее подорожание моделей состоялось в феврале текущего года, а объемы продаж с января по март у российских дилеров составили около 515 единиц. Подобные результаты свидетельствуют о снижении темпов реализации на 60% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Столь крупные убытки являются "рекордными" в люксовом сегменте отечественного авторынка.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:24

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