Redmi выпустила улучшенную версию наушников AirDots





Redmi AirDots S поставляется с фирменным чехлом, также являющимся зарядным устройством и пауэрбанком на 900 миллиампер часов. Это означает, что пользователь через кейс может восстановить запасы энергии наушников при необходимости. Время автономной работы устройства составляет 4 часа, но чехол обеспечивает еще 2 перезарядки.Наушники также получили поддержку голосовых помощников. Для их запуска достаточно просто нажать два раза на одну из боковых кнопок. Также компания решила изменить порядок подключения к смартфону. Теперь оба устройства сопрягаются с прибором одновременно. Ранее наушники подключались по принципу «ведущий-ведомый». Они получили игровой режим с минимальным потреблением энергии.На каждом наушнике установлен специальный сенсор, позволяющий переключать режимы моно и стерео. Стоимость новинки составляет всего 14 долларов. По предварительным данным, устройство появится в продаже в начале мая.