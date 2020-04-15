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Redmi выпустила улучшенную версию наушников AirDots

Компания Redmi представила новую версию наушников Redmi AirDots S. Устройство визуально почти не отличается от оригинальной модели, но имеет усовершенствованный модуль беспроводной связи со смартфоном.
Redmi выпустила улучшенную версию наушников AirDots

Redmi AirDots S поставляется с фирменным чехлом, также являющимся зарядным устройством и пауэрбанком на 900 миллиампер часов. Это означает, что пользователь через кейс может восстановить запасы энергии наушников при необходимости. Время автономной работы устройства составляет 4 часа, но чехол обеспечивает еще 2 перезарядки.

Наушники также получили поддержку голосовых помощников. Для их запуска достаточно просто нажать два раза на одну из боковых кнопок. Также компания решила изменить порядок подключения к смартфону. Теперь оба устройства сопрягаются с прибором одновременно. Ранее наушники подключались по принципу «ведущий-ведомый». Они получили игровой режим с минимальным потреблением энергии.

На каждом наушнике установлен специальный сенсор, позволяющий переключать режимы моно и стерео. Стоимость новинки составляет всего 14 долларов. По предварительным данным, устройство появится в продаже в начале мая.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:09

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