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В Приамурье пасхальные богослужения пройдут без прихожан

В Приамурье пасхальные богослужения будут проведены без прихожан. Управляющий епархией архиепископ Лукиан получил рекомендации по проведению праздника от главы Амурской области Василия Орлова.

Василий Орлов разрешил провести пасхальные богослужения, но при условии, что служба будет проходить при “закрытых дверях”. В действии будут участвовать лишь священнослужители и церковнослужащие, соблюдая все санитарно-эпидемилогические требования. Всем православным местным жителям рекомендуется просмотреть праздничную службу по телевидению, чтобы стать сопричастными Пасхе.

Прямая трансляция из кафедрального собора Благовещенска будет проводится на “ОТВ” Амурской области. Также подключится одна из радиостанций, о чем сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:19

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