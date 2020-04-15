В Приамурье пасхальные богослужения пройдут без прихожан





Василий Орлов разрешил провести пасхальные богослужения, но при условии, что служба будет проходить при “закрытых дверях”. В действии будут участвовать лишь священнослужители и церковнослужащие, соблюдая все санитарно-эпидемилогические требования. Всем православным местным жителям рекомендуется просмотреть праздничную службу по телевидению, чтобы стать сопричастными Пасхе.Прямая трансляция из кафедрального собора Благовещенска будет проводится на “ОТВ” Амурской области. Также подключится одна из радиостанций, о чем сообщили в пресс-службе администрации региона.