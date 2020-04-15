Ученые из Канады заявили об эффективности препарата от лихорадки Эбола в борьбе с коронавирусом





Специалисты информируют, что противовирусный препарат ремдесивир способствует блокировке размножения болезнетворных бактерий в организме человека. Он может применяться в случае с COVID-19, что было доказано в результате экспериментов над MERS и SARS-COV. Данный респираторный синдром и атипичная пневмония схожи по структуре РНК с коронавирусом.Для успешного применения данного препарата на людях необходимо провести ряд тестов, в том числе тех, что проходят в клинических условиях. На данный момент введение ремдесивира в терапевтический процесс невозможно.