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«Куда катится мир?»: Иосиф Пригожин ответил на критику хейтеров из-за размещения результатов теста на коронавирус

Иосиф Пригожин прошел с Валерией тест на коронавирус прямо из своей машины, разместив в Instagram соответствующую публикацию. После этого продюсеру пришлось ответить на критику хейтеров.
«Куда катится мир?»: Иосиф Пригожин ответил на критику хейтеров из-за размещения результатов теста на коронавирус

Многие интернет-пользователи принялись осуждать знаменитостей, поскольку восприняли опубликованный сюжет с результатами теста как хвастовство. Пригожина и его супругу раскритиковали за то, что они ездят на престижном авто и сдают дорогие анализы, а другие жители РФ сидят взаперти в маленьких квартирах. В комментариях хейтеры писали, что понять простой народ артисты смогут, когда год не будут давать концерты. Других фолловеров интересовало, куда звезды разъезжают во время карантина из-за вспышки коронавируса.

Бизнесмен не стал терпеть подобной критики и записал гневный ролик в качестве ответа недоброжелателям. При этом продюсера удивило большое число отрицательных реплик в его адрес. Как отметил Пригожин, только к 50-ти годам он начал жить жизнью, к которой всегда стремился. Муж Валерии заявил, что обвиняющие его в зажиточности личности могут поступить так же.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:25

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