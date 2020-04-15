"Выходи на бой": Тарзан рассказал о готовности "бороться" с коронавирусом





Ранее Глушко исполнил песню «Черный ворон», также посвященную коронавирусу. По словам артиста, самоизоляция заставила его переосмыслить многие жизненные ценности. В одной из последних историй Тарзан сообщил о готовности сразиться с недугом. В конце видео он призвал коронавирус «выходить и биться с ним».Поклонники Сергея Глушко под роликом с исполнением «Черного ворона» отметили, что придерживаются аналогичной позиции по поводу необходимости самоизоляции в период пандемии. Многие поблагодарили его за подачу правильного примера и призывы оставаться дома.Супруга Тарзана Наташа Королева также продолжает находиться на самоизоляции. По словам певицы, они с семьей проводят время с пользой. Ее сын Архип продолжает изучать восточные языки и надеется, что скоро сможет снова вернуться в Китай.