Американский ученый Ахмад Седагат назвал первый признак заражения COVID-19





Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медфакультета Университета Цинциннати Ахмад Седагат выявил способ диагностики коронавируса на стадии, предшествующей появлению более серьезных и очевидных симптомов. По словам ученого, COVID-19 отличается от обычного ОРВИ тем, что для последнего характерна заложенность носа и насморк, тогда как «китайский вирус» так себя не проявляет. Сезонная аллергия также больше напоминает простуду, поэтому имеет сходную симптоматику.Коронавирус при этом отличается внезапной потерей обоняния при отсутствии ощущения заложенности носа. Именно это, по мнению американского ученого, и есть первый признак заражения COVID-19, по которому можно определить заболевание до появления лихорадки, сухого кашля и других проявлений воздействия вируса на организм.Как отмечает Седагат, многие пациенты склонны игнорировать возникшие проблемы с обонянием и поэтому длительное время не предпринимают необходимых мер вроде самоизоляции, продолжая заражать других. Карантин они соблюдают позже, когда на лицо полный список симптомов, характерных для коронавируса.