АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.12 USD 73.32
Курс валют на 15.04.2020

Американский ученый Ахмад Седагат назвал первый признак заражения COVID-19

Американский ученый назвал первый признак заражения COVID-19, предшествующий лихорадке и сухому кашлю. Им оказалась внезапная потеря обоняния.

Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медфакультета Университета Цинциннати Ахмад Седагат выявил способ диагностики коронавируса на стадии, предшествующей появлению более серьезных и очевидных симптомов. По словам ученого, COVID-19 отличается от обычного ОРВИ тем, что для последнего характерна заложенность носа и насморк, тогда как «китайский вирус» так себя не проявляет. Сезонная аллергия также больше напоминает простуду, поэтому имеет сходную симптоматику.

Коронавирус при этом отличается внезапной потерей обоняния при отсутствии ощущения заложенности носа. Именно это, по мнению американского ученого, и есть первый признак заражения COVID-19, по которому можно определить заболевание до появления лихорадки, сухого кашля и других проявлений воздействия вируса на организм.

Как отмечает Седагат, многие пациенты склонны игнорировать возникшие проблемы с обонянием и поэтому длительное время не предпринимают необходимых мер вроде самоизоляции, продолжая заражать других. Карантин они соблюдают позже, когда на лицо полный список симптомов, характерных для коронавируса.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Facebook выпустил мессенджер для связи с близкими людьми через Apple…
Собянин сообщил об устранении очередей в московском…
Витас, Жасмин и другие звезды рассказали о первой встрече с Аллой…
Под Пензой многодетная дачница оказалась в ловушке из-за урагана и бездействия…
Т-90М «Прорыв» эксперты назвали самым защищенным российским…
«Вы физически погибнете»: Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью участницу «Давай…
Redmi выпустила улучшенную версию наушников…
"Много философии в эти дни": Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор опубликовал фото со…
Ученые обнаружили ген, который отвечает за регенерацию…
Дочь Орбакайте спела с матерью в честь дня рождения Аллы…
Американский ученый Ахмад Седагат назвал первый признак заражения…
«Разошлись мы не очень мирно»: Ирина Маирко рассказала о разводе с Виталием Гогунским из…
Ученые разработали устройство Dormio, которое может влиять на сны…
Игорь Николаев признался в любви отмечающей 71-летие Алле…
Компания Infiniti повысила цены на свои модели в…
В Приамурье пасхальные богослужения пройдут без…
Ученые назвали ожирение при коронавирусе более опасным фактором по сравнению с…
Алексей Ягудин: «У Евгении Медведевой и Алины Загитовой нормальные…
Доктор Комаровский объяснил, почему не все заражаются коронавирусом после контакта с…
Юлия Михалкова в канун Чистого четверга поделилась с поклонниками «банным»…
Корпорация Apple рассказала, как правильно заряжать Ipad и…
Ученые из Канады заявили об эффективности препарата от лихорадки Эбола в борьбе с…
«На вас подписаны и дети тоже»: Стаса Костюшкина раскритиковали за откровенный снимок в…
Россияне на самоизоляции занялись…
Николай Басков присоединился к челленджу в поддержку Надежды…
В Китае официально презентовали OnePlus 8 и 8…
«Куда катится мир?»: Иосиф Пригожин ответил на критику хейтеров из-за размещения результатов теста на…
В Петербурге госпитализировали женщину, "учившуюся…
Просмотреть все новости