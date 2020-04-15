Ученые разработали устройство Dormio, которое может влиять на сны человека





Переходное состояние между бодрствованием и сном считалось наиболее таинственной частью человеческой психики на протяжении тысячелетий. Известный как гипнагогия, этот промежуточный этап сознания зачастую проявляется в виде галлюцинаций и осознанных сновидений. Поэтому вполне логично, что изобретатели пытались получить доступ и поддерживать феномен, который является потенциальным источником вдохновения и творческих идей. Таковым может стать Dormio, устройство, разработанное специалистами из Массачусетского технологического института.Это изобретение в виде перчатки предоставляет повышенный контроль над ночным отдыхом с помощью различных запахов, звуков и электрических импульсов. Результаты исследований с волонтерами доказали, что достижение REM-фазы стимулирует рост креативности и мотивацию к творчеству после пробуждения. Сейчас команда работает над еще менее инвазивной версией Dormio, которая будет помогать переходу в гипнагогию, отслеживая движение век во время сна.