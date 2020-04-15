Новую девушку Миши Марвина подозревают в эскорте





Марвину ранее приписывали роман с певицей Наzимой. Позднее он несколько раз появлялся на вечеринках с Кристиной Вайсан. Недавно в прессе появилась информация о его романе с Милой Пан. Модель также имела отношения со многими известными личностями. Пользователи социальных сетей предположили, что она может заниматься эскортом, так как на странице в Instagram преобладают откровенные снимки, которые могут использоваться для саморекламы.Ранее Пан имела отношения с Масисом Овсепяном, которого обвиняли в мошенничестве. Блогер опубликовал несколько фото с моделью, сделанных в Дубае. Там же с парой находилась Евгения Мосиенко. В Сети появился сюжет, на котором Овсепян и Пан целуются в бассейне. Сам блогер не стал комментировать публикацию.Сейчас Марвин находится на самоизоляции в Одессе, но редко публикует кадры с места жительства. Пан часто делится снимками. Судя по геолокации, артист и модель находятся в одном доме. Несколько раз Марвин и Пан даже публиковали снимки в одинаковой одежде.