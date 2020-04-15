Корпорация Apple рассказала, как правильно заряжать Ipad и Iphone





Разработчики раскрыли некоторые секреты, которые помогут увеличить время работы iOS - гаджетов и продлят срок службы аккумулятора. Во-первых, в Apple посоветовали пользователям устройств вовремя обновлять программное обеспечение, так как они включают новые технологии энергосбережения.Гаджеты могут во время зарядки перегреться из-за того, что не были сняты чехлы. Поэтому их лучше убрать на это время. Кроме этого, планшеты, ноутбуки и смартфоны не выносят слишком высоких или низких температурных режимов. Самые комфортные показатели колеблются от 16 до 22 градусов, а верхний предел – 35 градусов. Если заряжать устройства от Apple при более высоких температурах, это приведет к повреждению аккумулятора.Эксперты советуют при длительном хранении Ipad и Iphone оставить их наполовину заряженными. Если батарея пустая, то она может и вовсе перестать заряжаться. В случае, если заряд 100%, то часть емкости будет утрачена.Есть некоторые секреты, которые позволят продлить срок автономной работы гаджета. Для iPhone и iPad необходимо установить опцию автоматической яркости, при которой они самостоятельно будут подстраиваться под освещение. Также Wi-Fi должен быть постоянно включен, так как при этом способе меньше потребляется энергии.