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Корпорация Apple рассказала, как правильно заряжать Ipad и Iphone

В Twitter один из пользователей микроблога написал Тиму Куку вопрос о том, необходимо ли для экономии заряда батареи закрывать все запущенные приложения. Корпорация Apple решила проработать эту тему и добавила целый раздел на сайт о том, как правильно заряжать Ipad и Iphone.

Корпорация Apple рассказала, как правильно заряжать Ipad и Iphone


Разработчики раскрыли некоторые секреты, которые помогут увеличить время работы iOS - гаджетов и продлят срок службы аккумулятора. Во-первых, в Apple посоветовали пользователям устройств вовремя обновлять программное обеспечение, так как они включают новые технологии энергосбережения.

Гаджеты могут во время зарядки перегреться из-за того, что не были сняты чехлы. Поэтому их лучше убрать на это время. Кроме этого, планшеты, ноутбуки и смартфоны не выносят слишком высоких или низких температурных режимов. Самые комфортные показатели колеблются от 16 до 22 градусов, а верхний предел – 35 градусов. Если заряжать устройства от Apple при более высоких температурах, это приведет к повреждению аккумулятора.

Эксперты советуют при длительном хранении Ipad и Iphone оставить их наполовину заряженными. Если батарея пустая, то она может и вовсе перестать заряжаться. В случае, если заряд 100%, то часть емкости будет утрачена.

Есть некоторые секреты, которые позволят продлить срок автономной работы гаджета. Для iPhone и iPad необходимо установить опцию автоматической яркости, при которой они самостоятельно будут подстраиваться под освещение. Также Wi-Fi должен быть постоянно включен, так как при этом способе меньше потребляется энергии.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:00

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