Ученые назвали ожирение при коронавирусе более опасным фактором по сравнению с раком





В исследовании приняли участие 8 тысяч человек. 46% госпитализированных с коронавирусом пациентов были в возрасте старше 65 лет. Большинство из них имели избыточный вес. Специалисты также отмечают, что людям младше 60 лет, страдающим ожирением, в два раза чаще требуется стационарное лечение. Такая ситуация, по мнению ученых, объясняется борьбой иммунной системы человека с лишним жиром, из-за чего она не способна самостоятельно справиться с вирусом. Согласно результатам исследования, лишь 5% из всех госпитализированных с коронавирусной инфекции являлись курильщиками.Ранее подобную информацию озвучил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он сообщил, что пациенты старше 60 лет в более тяжелой форме переносят заболевание. Наибольшую опасность коронавирус представляет для людей с сердечно сосудистыми и ишемическими болезнями, заболеваниями органов дыхания, бронхиальной астмой и сахарным диабетом.