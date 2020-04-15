АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.12 USD 73.32
Курс валют на 15.04.2020

Ученые назвали ожирение при коронавирусе более опасным фактором по сравнению с раком

Ученые из Нью-Йоркского университета поведали о влиянии ожирения на протекание коронавирусной инфекции. Избыточный вес способен стать более опасным фактором, нежели наличие онкологических заболеваний.

В исследовании приняли участие 8 тысяч человек. 46% госпитализированных с коронавирусом пациентов были в возрасте старше 65 лет. Большинство из них имели избыточный вес. Специалисты также отмечают, что людям младше 60 лет, страдающим ожирением, в два раза чаще требуется стационарное лечение. Такая ситуация, по мнению ученых, объясняется борьбой иммунной системы человека с лишним жиром, из-за чего она не способна самостоятельно справиться с вирусом. Согласно результатам исследования, лишь 5% из всех госпитализированных с коронавирусной инфекции являлись курильщиками.

Ранее подобную информацию озвучил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он сообщил, что пациенты старше 60 лет в более тяжелой форме переносят заболевание. Наибольшую опасность коронавирус представляет для людей с сердечно сосудистыми и ишемическими болезнями, заболеваниями органов дыхания, бронхиальной астмой и сахарным диабетом.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Facebook выпустил мессенджер для связи с близкими людьми через Apple…
Собянин сообщил об устранении очередей в московском…
Витас, Жасмин и другие звезды рассказали о первой встрече с Аллой…
Под Пензой многодетная дачница оказалась в ловушке из-за урагана и бездействия…
Т-90М «Прорыв» эксперты назвали самым защищенным российским…
«Вы физически погибнете»: Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью участницу «Давай…
Redmi выпустила улучшенную версию наушников…
"Много философии в эти дни": Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор опубликовал фото со…
Ученые обнаружили ген, который отвечает за регенерацию…
Дочь Орбакайте спела с матерью в честь дня рождения Аллы…
Американский ученый Ахмад Седагат назвал первый признак заражения…
«Разошлись мы не очень мирно»: Ирина Маирко рассказала о разводе с Виталием Гогунским из…
Ученые разработали устройство Dormio, которое может влиять на сны…
Игорь Николаев признался в любви отмечающей 71-летие Алле…
Компания Infiniti повысила цены на свои модели в…
В Приамурье пасхальные богослужения пройдут без…
Ученые назвали ожирение при коронавирусе более опасным фактором по сравнению с…
Алексей Ягудин: «У Евгении Медведевой и Алины Загитовой нормальные…
Доктор Комаровский объяснил, почему не все заражаются коронавирусом после контакта с…
Юлия Михалкова в канун Чистого четверга поделилась с поклонниками «банным»…
Корпорация Apple рассказала, как правильно заряжать Ipad и…
Ученые из Канады заявили об эффективности препарата от лихорадки Эбола в борьбе с…
«На вас подписаны и дети тоже»: Стаса Костюшкина раскритиковали за откровенный снимок в…
Россияне на самоизоляции занялись…
Николай Басков присоединился к челленджу в поддержку Надежды…
В Китае официально презентовали OnePlus 8 и 8…
«Куда катится мир?»: Иосиф Пригожин ответил на критику хейтеров из-за размещения результатов теста на…
В Петербурге госпитализировали женщину, "учившуюся…
Просмотреть все новости