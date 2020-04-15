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Доктор Комаровский объяснил, почему не все заражаются коронавирусом после контакта с инфицированным

Доктор Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются коронавирусом после контакта с инфицированным. На вопросы публики, касающиеся пандемии, эксперт ответил на своей странице в Instagram.
Доктор Комаровский объяснил, почему не все заражаются коронавирусом после контакта с инфицированным

Как отметил Евгений Комаровский, вероятность заразиться COVID-19, как и в случае с гриппом, зависит от многих факторов. К примеру, если инфицированный находится в одном помещении со здоровыми людьми, то возможность передачи может понизиться или повыситься в связи с влажностью воздуха, температурой, расстоянием между гражданами, а также их состоянием здоровья. Свое влияние также оказывает выраженность симптомов заболевшего и наличие у него маски. Однако главной защитой человека остается секреторный иммуноглобулин, который выделяется на поверхности слизистых оболочек. Так называемый местный иммунитет, а также сопутствующие факторы, например, достаточный водный баланс в организме, помогают противостоять вирусам.

Доктор Комаровский посоветовал гражданам, которые часто страдают от распираторных заболеваний, поддерживать местный иммунитет. Информацию об этом передает портал Nation News.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:09

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