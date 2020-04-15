«Спасибо тебе за все»: Владимир Пресняков поздравил бывшую тещу Аллу Пугачеву с днем рождения

52-летний Владимир Пресняков присоединился к многочисленным поклонникам, коллегам и родственникам Аллы Пугачевой, которые с самого утра поздравляют певицу с днем рождения. Так как карантин не дает возможности артисту приехать в гости к бывшей теще и пожелать ей всего самого хорошего лично, он решил ограничиться публикацией в социальной сети Instagram, посвятив ее празднованию 71-летия звезды отечественной эстрады.Для поста Владимир Пресняков выбрал раритетное фото, на котором запечатлен вместе с Аллой Пугачевой во время одного из концертов. Сюжет был сделан в то время, когда певец еще официально был частью семьи Примадонны, так как состоял в фактическом браке с ее дочерью Кристиной Орбакайте. Оба представителя отечественной эстрады в кадре позируют в модных на то время костюмах: Пресняков-младший в черных брюках и рубашке с декором в виде металлических цветков, а Пугачева – в коротком розовом платье с широким поясом.В подписи к фото супруг Натальи Подольской поздравил знаменитость с 71-летием и пожелал ей счастья и здоровья. К этому артист также добавил слова благодарности в адрес именинницы, которая многое сделала для его карьеры.