АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.12 USD 73.32
Курс валют на 15.04.2020

«Спасибо тебе за все»: Владимир Пресняков поздравил бывшую тещу Аллу Пугачеву с днем рождения

Владимир Пресняков поздравил свою бывшую тещу Аллу Пугачеву с днем рождения. Кроме стандартных поздравлений в адрес Примадонны от певца прозвучали и слова благодарности.

52-летний Владимир Пресняков присоединился к многочисленным поклонникам, коллегам и родственникам Аллы Пугачевой, которые с самого утра поздравляют певицу с днем рождения. Так как карантин не дает возможности артисту приехать в гости к бывшей теще и пожелать ей всего самого хорошего лично, он решил ограничиться публикацией в социальной сети Instagram, посвятив ее празднованию 71-летия звезды отечественной эстрады.

Для поста Владимир Пресняков выбрал раритетное фото, на котором запечатлен вместе с Аллой Пугачевой во время одного из концертов. Сюжет был сделан в то время, когда певец еще официально был частью семьи Примадонны, так как состоял в фактическом браке с ее дочерью Кристиной Орбакайте. Оба представителя отечественной эстрады в кадре позируют в модных на то время костюмах: Пресняков-младший в черных брюках и рубашке с декором в виде металлических цветков, а Пугачева – в коротком розовом платье с широким поясом.

В подписи к фото супруг Натальи Подольской поздравил знаменитость с 71-летием и пожелал ей счастья и здоровья. К этому артист также добавил слова благодарности в адрес именинницы, которая многое сделала для его карьеры.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из Канады заявили об эффективности препарата от лихорадки Эбола в борьбе с…
«На вас подписаны и дети тоже»: Стаса Костюшкина раскритиковали за откровенный снимок в…
Россияне на самоизоляции занялись…
Николай Басков присоединился к челленджу в поддержку Надежды…
В Китае официально презентовали OnePlus 8 и 8…
«Куда катится мир?»: Иосиф Пригожин ответил на критику хейтеров из-за размещения результатов теста на…
В Петербурге госпитализировали женщину, "учившуюся…
В Екатеринбурге должник заплатил алименты сыну-инвалиду после ареста…
"Выходи на бой": Тарзан рассказал о готовности "бороться" с…
Врач Игорь Федоров рассказал об опасности самодельного…
Новую девушку Миши Марвина подозревают в…
На Украине допустили возможность ракетного удара по…
Экс-муж Пелагеи Иван Телегин соблюдает карантин с Марией…
Испытавшая на себе вакцину от коронавируса американка поделилась впечатлениями от экспериментального…
«Спасибо тебе за все»: Владимир Пресняков поздравил бывшую тещу Аллу Пугачеву с днем…
Ученые обнаружили в коре сосны целебное…
Николай Цискаридзе рассказал, что общего между русским балетом и…
Стали доступны плановые обновления для Windows 10 от…
Пресняков-старший о скрытых талантах Пугачевой: «У Аллы есть что-то от…
Трамп обвинил ВОЗ в сокрытии информации о коронавирусе и приостановил финансирование…
Марина Зудина: «Дочь Мария продлила жизнь Олегу…
Врачи рассказали, что может вызвать вторую волну заражения коронавирусом в…
Валерия в третий раз сдала тест на COVID-19 из-за еженедельных съемок в шоу…
Американский врач Марлен Каплан заявил, что одноразовые маски не защищают от…
Юлия Ковальчук на карантине начала «угрожать» супругу физической…
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от…
Отец Лены Зосимовой: «Я переборщил, когда ее…
В Роспотребнадзоре объяснили, почему гаджеты опасны для детей на…
Просмотреть все новости