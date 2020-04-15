Экс-муж Пелагеи Иван Телегин соблюдает карантин с Марией Гончар

В кадре владелица туристической фирмы позировала в пижаме, а хоккеист по пояс обнаженным. Также принять участие в фотосессии решила общая собака Ивана Телегина и бизснесвумен. Согласно размещенному сюжету, поклонники предположили, что пара начала вместе жить. Не так давно стало известно, что бывший супруг Пелагеи познакомил свою избранницу с матерью. Это случилось на одном из светских мероприятий, на котором спортсмен и Мария Гончар откровенно демонстрировали свои чувства друг к другу.Расставание певицы с хоккеистом произошло несколько месяцев назад. Через короткое время Телегин начал появляться на публике с новой возлюбленной. По мнению фанатов исполнительницы, именно предпринимательница стала причиной развода кумира с мужем. Однако сама Пелагея не стала комментировать роман экс-избранника.