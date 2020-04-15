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В Китае официально презентовали OnePlus 8 и 8 Pro

Днями ранее в Сети появилась информация о характеристиках флагманских OnePlus 8 и 8 Pro. Теперь в Китае официально презентовали мощные смартфоны за 800-1000 долларов США.

Ввиду пандемии коронавирусной инфекции, китайской компании OnePlus пришлось представить новые смартфоны 8 и 8 Pro в онлайн-режиме. Стоит отметить, что значительных перемен в сравнении с предыдущим поколением не произошло: главным нововведением можно назвать расположение фронтальной камеры в отверстии, а не под дисплеем. Флагманские устройства также порадуют пользователей наличием процессора Snapdragon 865 Qualcomm с поддержкой сетей 5G.

В то время, как базовую версию оснастили 6,5-дюймовым AMOLED-экраном, продвинутая комплектация получила большую диагональ в 6,7 дюймов. Обычная "восьмерка" также включает в себя тройной модуль на 48, 16 и 2 Мп, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, аккумуляторную батарею емкостью 4300 мАч и быструю зарядку на 30 Вт. В камере Pro-модификации используется набор из 4-х сенсоров на 48, 48, 8 и 5 Мп, который дополняется 12 Гб оперативной и 256 Гб флэш-памяти. Цена гаджетов в зависимости от сборки варьируется от 699 до 1000 долларов США.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:30

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