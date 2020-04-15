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Россияне на самоизоляции занялись кулинарией

Специалисты издания Head Hunter провели исследование и установили, что россияне во время самоизоляции стали активно заниматься кулинарией. Примерно 94 % респондентов предпочли готовить еду самостоятельно, а не пользоваться сервисами доставки.
Россияне на самоизоляции занялись кулинарией

«Опрос проходил среди жителей Урала. Примерно 80 % респондентов заявили, что в обычное время минимум раз в неделю посещали заведения общественного питания. Сейчас же все они стараются готовить дома, повторяя рецепты блюд, ранее доступных им только в ресторанах или кафе. Около 5 % респондентов сообщили, что начали на постоянной основе пользоваться сервисами доставки», - рассказали эксперты Head Hunter.

Примерно 63 % опрошенных рассказали, что работают дома, но не пользуются доставкой, находя время для готовки. 12 % респондентов покупают еду в супермаркетах уже в готовом виде. Примерно половина опрошенных сообщила об использовании полуфабрикатов для ускорения процесса готовки.

Более половины респондентов сошлись на мнении, что во время самоизоляции важно правильно питаться, так как отсутствие постоянной физической активности может стать причиной набора лишнего веса. Несмотря на это, здорового рациона придерживаются только 10% опрошенных.

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Общество / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:41

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