В Екатеринбурге должник заплатил алименты сыну-инвалиду после ареста автомобиля
В Екатеринбурге мужчина заплатил долг по алиментам сыну-инвалиду после того, как его автомобиль арестовали. По данным пресс-центра ФССП по Свердловской области, суд постановил, что нарушитель должен выплачивать четверть дохода на содержание ребенка.
Мужчина на протяжении определенного времени не исполнял обязанности, ввиду чего у него накопился долг в размере 230 тысяч рублей. В итоге было принято решение наложить арест на его автомобиль марки ВАЗ. Суд признал должника виновным в отказе от выплаты алиментов и приговорил его к 10 суткам административного ареста.
Всего через несколько дней после принятия соответствующего решения мужчина в полном объеме погасил задолженность и заверил исполнительную службу, что будет в будущем в сроки выплачивать заявленную долю от дохода на содержание ребенка.
Мужчина на протяжении определенного времени не исполнял обязанности, ввиду чего у него накопился долг в размере 230 тысяч рублей. В итоге было принято решение наложить арест на его автомобиль марки ВАЗ. Суд признал должника виновным в отказе от выплаты алиментов и приговорил его к 10 суткам административного ареста.
«Мужчина должен был делать ежемесячные выплаты, но начал предпринимать попытки скрыть доходы, а позднее просто перестал делать перечисления. Из имущества у него имелось только транспортное средство отечественного производства, которое пришлось арестовать», - сообщили в ведомстве.
Всего через несколько дней после принятия соответствующего решения мужчина в полном объеме погасил задолженность и заверил исполнительную службу, что будет в будущем в сроки выплачивать заявленную долю от дохода на содержание ребенка.