В Екатеринбурге должник заплатил алименты сыну-инвалиду после ареста автомобиля

«Мужчина должен был делать ежемесячные выплаты, но начал предпринимать попытки скрыть доходы, а позднее просто перестал делать перечисления. Из имущества у него имелось только транспортное средство отечественного производства, которое пришлось арестовать», - сообщили в ведомстве.





Мужчина на протяжении определенного времени не исполнял обязанности, ввиду чего у него накопился долг в размере 230 тысяч рублей. В итоге было принято решение наложить арест на его автомобиль марки ВАЗ. Суд признал должника виновным в отказе от выплаты алиментов и приговорил его к 10 суткам административного ареста.Всего через несколько дней после принятия соответствующего решения мужчина в полном объеме погасил задолженность и заверил исполнительную службу, что будет в будущем в сроки выплачивать заявленную долю от дохода на содержание ребенка.