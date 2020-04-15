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Николай Цискаридзе рассказал, что общего между русским балетом и космосом

Во время интервью журналистам «Роскосмос ТВ», которое появилось на видеохостинге YouTube, Николай Цискаридзе рассказал, что общего между русским балетом и космосом. По его мнению, в этих сферах подчеркнут масштаб.

Николай Цискаридзе рассказал, что общего между русским балетом и космосом


Народный артист РФ считает, что западные страны не могут себе позволить такого размаха спектаклей, так как это достаточно дорогостоящее явление. В свою очередь, Россия готова вкладывать средства в культуру. Поэтому Николай Цискаридзе убежден, что космические исследования и русский балет – это самые масштабные проекты страны.

Также ректор Академии русского балета им. Вагановой вспомнил свою поездку в США и посещение музея в Вашингтоне. Экспозиция была посвящена космонавтике, но Николая Цискаридзе расстроил тот факт, как мало внимания музей уделил Юрию Гагарину. Артист отметил, что он историю знает довольно хорошо и отдает себе отчет, что первый космонавт сделал удивительный прорыв. Однако в этом музее была только его маленькая фотография с едва заметной припиской, когда именно был совершен полет в космос. Все остальные экспозиции посвящены американским астронавтам. Этот факт зацепил Николая Цискаридзе и он осознал, что его стране всегда необходимо делать акцент на том, в чем она сильна.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:37

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