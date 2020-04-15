Николай Цискаридзе рассказал, что общего между русским балетом и космосом





Народный артист РФ считает, что западные страны не могут себе позволить такого размаха спектаклей, так как это достаточно дорогостоящее явление. В свою очередь, Россия готова вкладывать средства в культуру. Поэтому Николай Цискаридзе убежден, что космические исследования и русский балет – это самые масштабные проекты страны.Также ректор Академии русского балета им. Вагановой вспомнил свою поездку в США и посещение музея в Вашингтоне. Экспозиция была посвящена космонавтике, но Николая Цискаридзе расстроил тот факт, как мало внимания музей уделил Юрию Гагарину. Артист отметил, что он историю знает довольно хорошо и отдает себе отчет, что первый космонавт сделал удивительный прорыв. Однако в этом музее была только его маленькая фотография с едва заметной припиской, когда именно был совершен полет в космос. Все остальные экспозиции посвящены американским астронавтам. Этот факт зацепил Николая Цискаридзе и он осознал, что его стране всегда необходимо делать акцент на том, в чем она сильна.