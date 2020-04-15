Пресняков-старший о скрытых талантах Пугачевой: «У Аллы есть что-то от экстрасенса»

Подобные выводы отец Владимира Преснякова-младшего сделал после одного показательного случая. Однажды Алла Пугачева, музыкант и их друг Александр Кальянов играли в бильярд дома у Примадонны. Партия шла своим чередом, певица снимала ее ход на камеру, иногда оставляя ее, чтобы сделать удар. Перед одним из них звезда отечественной эстрады сказала партнерам по игре: «Сейчас я забью шар: один полетит в левую лузу, а другой — в правую».Владимир Пресняков-старший не воспринял слова Пугачевой всерьез, так как подобное развитие событий казалось ему маловероятным. Артист ранее имел опыт игры в бильярд на деньги и считал себя своего рода знатоком, поэтому имел основания делать такие выводы. Однако, как показал удар Примадонны, музыкант ошибался. Все получилось именно так, как предсказала знаменитость. При этом сама она сделал вид, что ничего необычного не произошло.Пресняков с Кальяновым только переглянулись, а Алла Пугачева не обращая внимание на их удивление продолжила снимать происходящее на камеру. Композитор же после этого пришел к выводу, что у артистки «есть что-то от экстрасенса», раз она так спокойно реагирует на воплощение в жизнь своих прогнозов.