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Врач Игорь Федоров рассказал об опасности самодельного антисептика

Врач-фармаколог Игорь Федоров рассказал, что самодельные антисептики могут быть опасны для здоровья. По словам специалиста, смесь должна быть сделана с четким соблюдением пропорций, так как в противном случае она не убьет коронавирус.
Врач Игорь Федоров рассказал об опасности самодельного антисептика

«Смешать спирт с другими компонентами в нужной пропорции очень сложно, так как невозможно точно определить его градус. Открытая банка на несколько часов уже снимает долю содержания этилена в растворе. Из-за этого необходимо добавлять меньше примесей в антисептик. Только жидкость с содержанием от 62% спирта может справляться с коронавирусом. Все остальное не поможет», - рассказал Федоров.

Специалист также призвал не вестись на громкие заявления компаний о том, что их антисептики без спирта также могут справляться с коронавирусом. Хлоргексидин, входящий в их состав, способен бороться с вредоносными бактериями, перед соответствующим вирусом он бессилен.

Представители Роспотребнадзора ранее заявляли, что в антисептике, способном справляться с коронавирусом, должно быть не менее 60% спирта. По словам специалистов, алкоголь в нужных пропорциях эффективно работает исключительно при наружном применении.

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Наука / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:11

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