Врач Игорь Федоров рассказал об опасности самодельного антисептика

«Смешать спирт с другими компонентами в нужной пропорции очень сложно, так как невозможно точно определить его градус. Открытая банка на несколько часов уже снимает долю содержания этилена в растворе. Из-за этого необходимо добавлять меньше примесей в антисептик. Только жидкость с содержанием от 62% спирта может справляться с коронавирусом. Все остальное не поможет», - рассказал Федоров.





Специалист также призвал не вестись на громкие заявления компаний о том, что их антисептики без спирта также могут справляться с коронавирусом. Хлоргексидин, входящий в их состав, способен бороться с вредоносными бактериями, перед соответствующим вирусом он бессилен.Представители Роспотребнадзора ранее заявляли, что в антисептике, способном справляться с коронавирусом, должно быть не менее 60% спирта. По словам специалистов, алкоголь в нужных пропорциях эффективно работает исключительно при наружном применении.