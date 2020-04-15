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Стали доступны плановые обновления для Windows 10 от Microsoft

Хотя Microsoft испытывала трудности из-за пандемии COVID-19, компания не отказалась от выпуска новых сборок для Windows 10. Теперь для "десятки" стали доступны плановые обновления Build 19041.173.

Microsoft на данный момент предоставляет поддержку всем версиям Windows 10, кроме сборки под номером 1511. В пресс-службе коропорации сообщают, что операционная система получила пакеты обновлений, которые традиционно выпускаются во второй вторник каждого месяца. Нововведения позволили улучшить безопасность при использовании продукции Microsoft Office, а также переосмыслили возможности хранения и управления файлами в фирменной ОС.

Плановые перемены также решили проблему, которая препятствует установке различных приложений, если они опубликованы с использованием объекта групповой политики. Программисты сумели устранить и другие баги в системе защиты от хакерских атак, обнаруженные в предыдущих версиях Windows 10. В Microsoft напомнили, что отказ от техподдержки Windows 7 и Windows Server 2008 может негативно отразиться на работе российских банков, которым необходимо оперативно перейти на "десятку".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:30

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