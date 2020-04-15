Стали доступны плановые обновления для Windows 10 от Microsoft





Microsoft на данный момент предоставляет поддержку всем версиям Windows 10, кроме сборки под номером 1511. В пресс-службе коропорации сообщают, что операционная система получила пакеты обновлений, которые традиционно выпускаются во второй вторник каждого месяца. Нововведения позволили улучшить безопасность при использовании продукции Microsoft Office, а также переосмыслили возможности хранения и управления файлами в фирменной ОС.Плановые перемены также решили проблему, которая препятствует установке различных приложений, если они опубликованы с использованием объекта групповой политики. Программисты сумели устранить и другие баги в системе защиты от хакерских атак, обнаруженные в предыдущих версиях Windows 10. В Microsoft напомнили, что отказ от техподдержки Windows 7 и Windows Server 2008 может негативно отразиться на работе российских банков, которым необходимо оперативно перейти на "десятку".