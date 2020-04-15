Марина Зудина: «Дочь Мария продлила жизнь Олегу Табакову»





Вся семья сильно переживала после ухода из жизни знаменитости в 2018 году. Как считает артистка, дочь Мария продлила жизнь ее супругу, который очень любил девочку. Также жена Олега Табакова рассказала, как иногда получала роли в кино благодаря ему. Муж никогда ни в чем не ограничивал актрису, которая понимала, что вышла замуж за художественного руководителя, в связи с чем умело это использовала. Зудина рассказала, что родители и режиссёр всегда баловали ее своей любовью.В настоящее время вдова представителя шоу-бизнеса принимает активное участие в съёмках. Некоторое время назад она сыграла в фильме супруга Ксении Собчак под названием «Содержанки». Таким образом вдова Табакова доказала, что способна добиться успеха благодаря таланту.