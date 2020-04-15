Валерия в третий раз сдала тест на COVID-19 из-за еженедельных съемок в шоу «Маска»

Продюсер поддержал жену в этой инициативе, так как не хочет подвергать себя и окружающих опасности. Валерия рассказала о клинике, в которой они сдают тесты. Знаменитости очень понравился подход, так как нет необходимости заходить в здание больницы. Иосиф Пригожин и Валерия подъехали на автомобиле, к ним вышли специалисты в защитных костюмах и взяли образцы материалов из ротовой полости с помощью ватной палочки.По словам артистки, о новом израильском центре она узнала пару месяцев назад. Там Валерия проходила платное обследование, после чего стала рекомендовать клинику своим друзьям. Больше всего певице нравится, что в медучреждении нет скученности и столпотворения. Тесты на коронавирус специалисты делают с учетом всех мер безопасности, а результаты знаменитости получают довольно быстро.