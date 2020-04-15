На Украине допустили возможность ракетного удара по России

«Удары ракетами класса «Ольха» будут произведены по объектам критической инфраструктуры. К ним можно отнести НПЗ «Каменский», располагающийся в Ростовской области. Естественно, в мирное время никто не собирается рассматривать такую возможность. Страна должна готовиться к любому развитию событий», - подчеркнул Шиман.





Предприятие, которым руководит специалист, занимается утилизацией и производством ракетного топлива. В настоящее время завод не финансируется из государственного бюджета из-за сложной экономической ситуации в стране. По словам директора предприятия, в случае его закрытия Украина останется без мощностей, направленных на «сдерживание» России.В Минобороны страны ранее заявляли о превосходстве украинского флота над российским. В ведомстве подчеркнули, что штурмовые картера «Кентавр» способны справляться с атаками на воде и противодействовать десантным кораблям, входящим в состав Черноморского флота.