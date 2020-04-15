Испытавшая на себе вакцину от коронавируса американка поделилась впечатлениями от экспериментального препарата
Американка Дженнифер Халлер, которая согласилась испытать на себе новую вакцину от коронавируса, поделилась своими впечатлениями от экспериментального препарата. Пациентка дала интервью изданию The Telegraph.
Женщина, которой на данный момент 44 года, помещена в изоляцию в больнице Сиэтла в штате Вашингтон. Она рассказала журналистам, что ей сделали инъекцию в левое плечо. Вся процедура по введению вакцины заняла всего несколько секунд. В первый день после этого у нее наблюдалась повышенная температура, а во второй – у гражданки появились сильные боли в руке. Другие симптомы ее не беспокоили и до сих пор состояние остается стабильным.
Дженнифер Халлер сравнила вакцинацию от коронавируса с аналогичной процедурой для защиты от гриппа. По данным университета Джонса Хопкинса, в США количество зараженных COVID-19 составляет около 614 тысяч.
Женщина, которой на данный момент 44 года, помещена в изоляцию в больнице Сиэтла в штате Вашингтон. Она рассказала журналистам, что ей сделали инъекцию в левое плечо. Вся процедура по введению вакцины заняла всего несколько секунд. В первый день после этого у нее наблюдалась повышенная температура, а во второй – у гражданки появились сильные боли в руке. Другие симптомы ее не беспокоили и до сих пор состояние остается стабильным.
Дженнифер Халлер сравнила вакцинацию от коронавируса с аналогичной процедурой для защиты от гриппа. По данным университета Джонса Хопкинса, в США количество зараженных COVID-19 составляет около 614 тысяч.