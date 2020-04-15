Испытавшая на себе вакцину от коронавируса американка поделилась впечатлениями от экспериментального препарата





Женщина, которой на данный момент 44 года, помещена в изоляцию в больнице Сиэтла в штате Вашингтон. Она рассказала журналистам, что ей сделали инъекцию в левое плечо. Вся процедура по введению вакцины заняла всего несколько секунд. В первый день после этого у нее наблюдалась повышенная температура, а во второй – у гражданки появились сильные боли в руке. Другие симптомы ее не беспокоили и до сих пор состояние остается стабильным.Дженнифер Халлер сравнила вакцинацию от коронавируса с аналогичной процедурой для защиты от гриппа. По данным университета Джонса Хопкинса, в США количество зараженных COVID-19 составляет около 614 тысяч.