Трамп обвинил ВОЗ в сокрытии информации о коронавирусе и приостановил финансирование организации





Трамп отметил, что приостановка финансирования продлится до получения результатов оценки действий ВОЗ на фоне стремительного распространения коронавируса. Лидер США подозревает организацию в плохом управлении во время пандемии, на что указывают ошибки реагирования, а также сокрытии сведений относительно масштабов недуга. Американский президент не видит результатов в борьбе с COVID-19, на что были выделены средства.Трамп выразил уверенность, что ВОЗ не предоставила информацию о вспышках заболевания коронавирусом своевременно, что повлекло его глобальное распространение.