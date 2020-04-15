Трамп обвинил ВОЗ в сокрытии информации о коронавирусе и приостановил финансирование организации
США приостановили финансирование ВОЗ, что происходит на фоне пандемии нового коронавируса. В рамках проходившего в стенах Белого дома брифинга Дональд Трамп открыто обвинил организацию в сокрытии информации о реальной ситуации с распространением недуга.
Трамп отметил, что приостановка финансирования продлится до получения результатов оценки действий ВОЗ на фоне стремительного распространения коронавируса. Лидер США подозревает организацию в плохом управлении во время пандемии, на что указывают ошибки реагирования, а также сокрытии сведений относительно масштабов недуга. Американский президент не видит результатов в борьбе с COVID-19, на что были выделены средства.
Трамп выразил уверенность, что ВОЗ не предоставила информацию о вспышках заболевания коронавирусом своевременно, что повлекло его глобальное распространение.
Трамп отметил, что приостановка финансирования продлится до получения результатов оценки действий ВОЗ на фоне стремительного распространения коронавируса. Лидер США подозревает организацию в плохом управлении во время пандемии, на что указывают ошибки реагирования, а также сокрытии сведений относительно масштабов недуга. Американский президент не видит результатов в борьбе с COVID-19, на что были выделены средства.
Трамп выразил уверенность, что ВОЗ не предоставила информацию о вспышках заболевания коронавирусом своевременно, что повлекло его глобальное распространение.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:18