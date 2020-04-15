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Врачи рассказали, что может вызвать вторую волну заражения коронавирусом в России

Эпидемиологическая ситуация в России постепенно стабилизируется, хотя пика заболеваемости пока не было. Врачи рассказали, что может вызвать вторую волну заражения коронавирусом.

Инфекционист и ведущий вакцинолог медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков утверждает, что распространение коронавирусной инфекции в РФ находится в «подвешенном состоянии». По словам врача, хотя прогнозирование пика заболеваемости пока представляется невозможным, игнорирование россиянами социальной дистанции может спровоцировать вторую волну заражения COVID-19. Из-за нарушений режима самоизоляции вместо стабильного снижения количества больных на следующей неделе можно ожидать обратную картину, говорит Тимаков.

Медик добавил, что если соотечественникам крайне тяжело сидеть дома, то они могут изредка выходить на улицу при соблюдении всех правил безопасности. Это включает в себя ношение индивидуальных средств защиты, использование антисептиков, а также избегание мест скопления людей и общения с незнакомцами. Подобные меры позволят избежать психологических проблем и снизят желание покидать жилье вопреки рекомендациям Минздрава.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:09

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